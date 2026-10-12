Ragazza di 15 anni viene dichiarata morta: ma si risveglia al proprio funerale 8 ore dopo

Guatemala – Sembrava morta, era morta. Invece un’adolescente si è risvegliata nella propria bara dopo essere stata creduta morta: è successo in Guatemala. Una ragazza di 15 anni, identificata come Yuleidy Ixcotoyac, si è svegliata all’interno della propria bara dopo essere rimasta per circa otto ore in una veglia funebre nel villaggio di El Jocote, nel dipartimento di Quiché.

Secondo le informazioni disponibili, la minore ha avuto un mancamento e suo padre l’ha data per morta non rilevando né respirazione né polso.

Secondo il racconto del padre, Abraham Ixcotoyac, in un’intervista a TV Sac, la giovane ha accusato un malore nelle prime ore del mattino e ha perso conoscenza mentre lui la trasportava in automobile con l’intenzione di portarla in un centro di salute. «Lei è uscita incosciente da qui di casa, la stavo portando in ospedale», ha affermato Ixcotoyac.

L’uomo ha raccontato che, poco prima di arrivare al municipio di San Pedro Jocopilas, ha notato che sua figlia non respirava e non aveva polso. Il padre della giovane ha chiarito che Yuleidy non ha ricevuto cure mediche. «Non è stata ricoverata in ospedale», ha detto durante l’intervista. Ha anche precisato che, dopo aver rilevato l’assenza di segni vitali, ha cercato un’impresa funebre per procurarsi una bara e riportarla a casa. Durante la cerimonia funebre, i presenti hanno notato movimenti nella bara e, resisi conto di quanto stava accadendo, l’hanno soccorsa. La giovane è cosciente e si trova in fase di recupero. Dopo lo choc, la famiglia ha dato vita a una sorta di festa.

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