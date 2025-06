Ragazza di Ispica di 16 anni investita in scooter il giorno della festa del suo compleanno

Rosolini – Era il giorno del suo compleanno e voleva festeggiare con i compagni di classe a Rosolini, dove frequenta il superiore. Ora lotta tra la vita e la morte.

Un tragico incidente stradale avvenuto lunedì a Rosolini, in via Galileo Galilei intorno alle 17, ha visto coinvolta una ragazza di Ispica di sedici anni, che ora lotta per la vita. Il giorno dell’incidente coincideva drammaticamente con il suo sedicesimo compleanno, trasformando una giornata di festa in un incubo.

L’incidente è stato caratterizzato da uno scontro violento tra uno scooter, su cui la giovane viaggiava come passeggera, e un’automobile. L’impatto è stato devastante, causando alla ragazza gravi ferite e traumi.

I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente e, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania (nella foto), dove attualmente è ricoverata in coma farmacologico nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono definite critiche.

La ragazza, che frequenta una scuola superiore proprio a Rosolini, si trovava in città per celebrare il suo compleanno con gli amici. Un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e spensieratezza si è purtroppo trasformato in un dramma che ha scosso profondamente la comunità.

