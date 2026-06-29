Condividi "Ragazza investita e uccisa da un motociclista: Giulia Scimone aveva 15 anni. Arrestato il giovane alla guida della moto" sui social

Messina – Doveva essere una serata come tante, una di quelle domeniche d’estate in cui i ragazzi si ritrovano fuori a godersi il caldo e la movida. Giulia Scimone, 15 anni, era davanti al Peloro Games di Torre Faro, uno dei luoghi più frequentati dai giovani della zona, quando la sua vita si è fermata. Una moto l’ha travolta in via Circuito, scaraventandola sull’asfalto. Era dopo le 23 di domenica 28 giugno.

L’impennata e l’impatto

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il motociclista – un ventenne – avrebbe perso il controllo del mezzo durante un’impennata, colpendo in pieno la ragazza. L’impatto è stato violentissimo. Decine di giovani che affollavano la zona hanno assistito alla scena: molti conoscevano Giulia. Il motociclista è rimasto a terra in stato di choc, riportando alcune lesioni agli arti inferiori.

I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi minuti, prestando le prime cure sul posto prima di trasportare d’urgenza la sedicenne all’ospedale Papardo. Le sue condizioni erano già disperate. Nonostante i tentativi dei medici, Giulia non ce l’ha fatta: è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il dolore dei familiari

All’arrivo sul posto del padre e della madre, la disperazione ha travolto tutti i presenti. La nonna di Giulia abita nel palazzo di fronte al punto esatto in cui si è consumata la tragedia. L’area è stata transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il motociclista è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

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