Ragazzina di 13 anni muore schiacciata dal trattore del papà: era a bordo con lui

Cosenza – Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 ottobre, in campagna dove una ragazzina di tredici anni ha perso la vita travolta dal trattore guidato dal padre. Il genitore aveva lavorato nei campi in contrada Santa Lucia a Roggiano Gravina, nel Cosentino, e stava rientrando a casa a bordo del mezzo insieme alla figlia. Per cause in corso di accertamento, la giovanissima è scivolata dal veicolo finendo sotto le ruote.

L’impatto si è rivelato fatale e la tredicenne è deceduta sul colpo, rendendo vano il tempestivo intervento dei sanitari del centodiciotto. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nei giorni precedenti, l’uomo aveva partecipato a uno dei presidi dei movimenti dei trattoristi vicini allo svincolo di San Marco Argentano.

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