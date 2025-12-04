Ragazzina picchiata dalle “bulle” nel cuore della movida di Ortigia

Siracusa – Una ragazzina è rimasta vittima di un violento pestaggio avvenuto nella serata di sabato scorso a Porta Marina, nel pieno del centro storico di Ortigia.

L’episodio su cui stanno indagando gli agenti di polizia, si sarebbe consumato in pochi minuti, attirando l’attenzione di alcuni presenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare le giovani coinvolte nell’aggressione.

La vicenda è stata resa nota dal deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro, che ha raccolto le testimonianze di alcuni cittadini presenti al momento dei fatti. Il parlamentare ha espresso forte preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza giovanile nel cuore della movida siracusana.

“Tutto questo è avvenuto nel cuore di Ortigia, che dovrebbe essere il posto dove portare i figli a respirare bellezza, non paura”, ha dichiarato Gilistro, sottolineando come il suo sguardo sulla vicenda sia prima di tutto quello di un padre e di un nonno.

“Mi arrabbio, perché questi ragazzi non sono alieni: sono cresciuti nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre strade”.

