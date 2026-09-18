Ragazzino di 13 anni spruzza spray al peperoncino in classe, poi accoltella la prof: choc a Roma. Il giovane ha girato un video, poi rimosso

Roma – Paura a Roma, accoltellata una professoressa all’istituto Giovanni Verga delle medie, in zona Collatina (largo Cocconi). Autore del gesto, un ragazzino di terza media: il 13enne italiano ha spruzzato spray al peperoncino sul volto della prof e poi ha tirato fuori un coltello. Indagano i carabinieri. La donna è sotto choc, ma non rischia la vita.

Via Giovanni Gussone 5: i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, a seguito di richiesta al 112, sono intervenuti presso la scuola media “Giovanni Verga” ove, poco prima, uno studente italiano, avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell’insegnante e, succesivamente, l’avrebbe ferita con un coltello.

Il 13enne, italiano, è stato fermato e interrogato. Le indagini sono ancora in corso, anche per capire come il giovae abbia portato a scuola spary e coltello.

Nella scuola ci sono agenti e militari in ogni piano: secondo alcune testimonianze, il giovane si sarebbe presentato con un caschetto con una telecamera per girare un video. Il video stesso sarebbe stato subito rimosso.

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