Ragazzo siciliano si sporge per un selfie e precipita, il ventenne è grave

Napoli – È ricoverato in codice rosso in ospedale un turista palermitano di 20 anni che ieri sera è caduto mentre cercava di farsi un selfie sulla terrazza panoramica dell’anfiteatro del Monte Echia, nella zona di Santa Lucia, a Napoli. Il giovane si è forse sporto troppo ed è precipitato per diversi metri. È stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sul posto è arrivata anche la polizia. Il giovane, sottoposto a un’operazione chirurgica per aver riportato varie lesioni, è considerato in pericolo di vita.

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