49enne di Modica arrestato per detenzione di materiale pedopornografico

Modica – Un ragioniere modicano di 49 anni, sposato, è stato arrestato con l’accusa di pedofilia dopo essere stato trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

L’indagine che ha portato all’arresto è stata condotta dalla Polizia Postale di Catania, specializzata nel contrasto ai crimini informatici. L’operazione è stata coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Catania.

Le forze dell’ordine sono giunte al professionista dopo una meticolosa attività investigativa, che ha permesso di raccogliere indizi sufficienti per richiedere e ottenere un mandato di perquisizione domiciliare. L’ispezione, eseguita dalla Polizia di Modica, ha confermato i sospetti. Durante la perquisizione, è stato trovato e sequestrato del materiale di natura pedopornografica all’interno del computer dell’uomo.

L’arresto del 49enne, un volto noto nell’ambito professionale locale, ha destato scalpore in città. L’inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e il coinvolgimento in una rete più ampia.

