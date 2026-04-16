Ragusa, 20 anni, spacciatore con pistola modificata

Ragusa – Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato, nel capoluogo ibleo, un ventenne italiano, con l’accusa di spaccio e detenzione di armi.

I poliziotti hanno perquisito l’abitazione del giovane, che deteneva 47 grammi di cocaina e mezzo panetto di hashish, oltre all’occorrente per il confezionamento delle dosi, alcune delle quali erano già pronte per essere immesse sul mercato illegale. È stata anche sequestrata la somma di 1625€, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le capacità investigative degli agenti hanno permesso di ritrovare una pistola cal. 7.65 modificata e classificata come arma clandestina con relativo munizionamento e una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Il giovane arrestato, già sottoposto alla misura alternativa della messa in prova per reati commessi in precedenza, terminate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

© Riproduzione riservata