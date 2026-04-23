Modica, 42enne italiano ricercato in Germania arrestato su mandato europeo

Il soggetto era ricercato per il reato di violenza sessuale, commessa nel 2023 in Germania, nei confronti di una 17enne.

Modica – Gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Modica hanno dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo emanato dall’autorità tedesca nei confronti di un 42enne italiano.

Nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale di Polizia, la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato una segnalazione di rintraccio nei confronti dell’uomo resosi irreperibile.

La successiva attività d’indagine degli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Modica ha consentito di localizzare l’uomo e trarlo in arresto.

Il soggetto era ricercato per il reato di violenza sessuale, commessa nel 2023 in Germania, nei confronti di una diciassettenne.

Ultimati gli atti di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Ragusa in attesa di estradizione

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