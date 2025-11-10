Ragusa, 42enne rompre il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari, arrestato

Ragusa – Gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 42enne per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione dallo scorso 2 ottobre; la misura cautelare gli era stata applicata nell’ambito di un procedimento penale per atti persecutori nei confronti dei propri vicini di casa, a seguito della violazione della misura del divieto di dimora nel comune di Ragusa.

Le continue violazioni, puntualmente segnalate all’Autorità Giudiziaria, avevano determinato la sua sottoposizione al regime degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico,che lo stesso ha danneggiato, allontanandosi peraltro arbitrariamente dalla sua abitazione.

Gli operatori della Volante, prontamente intervenuti, lo hanno rintracciato e tratto in arresto per evasione; quindi, l’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

© Riproduzione riservata