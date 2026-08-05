Ragusa, 50 anni fa il diploma di geometra al Besta

Ragusa – Martedì 4 agosto si è tenuto nel ristorante “Il Marsico” nel lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa, il raduno degli ex compagni di scuola per festeggiare insieme il 50° anniversario (1976-2026) del diploma di geometra conseguito all’Istituto “Fabio Besta” di Ragusa.

Durante la serata sono tornati attuali i tanti bei ricordi tra i quali i giorni degli esami di maturità e le gite di fine anno scolastico fatte a Palermo e Ragusa, oltre ai numerosi racconti e situazioni di quei momenti indelebili, forse i migliori anni della vita, scolpiti per sempre nelle mente nei cuori di tutti i partecipanti.

Ricordi particolari sono legate alle figure di alcuni docenti che hanno contribuito alla formazione personale di ciascuno dei partecipanti tra i quali spicca il nome Professore Carmelo Petro, insegnante di Italiano, è stato fortemente voluto dell’allora preside Vincenzo Scibilia, per far crescere il livello culturale dell’Istituto Tecnico per Geometri di Ragusa. Il Prof. De Petro face parte con Gesualdo Bufalino, del gruppo dei letterati ed intellettuali di Comiso e fù ra i promotori della Fondazione Gesualdo Bufalino, per far conoscere lo scrittore a livello nazionale ed oltre.

Man mano la memoria è tornata sulla Tesi di Studio presentata per gli esami di maturità sugli “Aspetti Architettonici e Urbanistici di Ragusa Ibla”, che ha visto impegnati tutti gli alunni sui rilievi delle 100 Chiese di Ibla, con la guida e il coordinamento dell’Arch. Emanuele Lo Presti, pubblicando le foto e i rilievi in una apposita mostra alla Camera di Commercio di Ragusa svoltasi a fine anno scolastico, contribuendo in parte al dibattito pubblico sulla necessita di poter emanare una apposita Legge Regionale nel 1981 sul recupero di Ragusa Ibla, incentivando molteplici restauri fino ad arrivare alla dichiarazione dell’UNESCO di “Patrimonio dell’Umanità di Ragusa Ibla” tra le città della Val di Noto per il suo Stile Barocco.

Alla serata erano presenti quasi tutti i componenti della classe di cui cinque di Santa Croce Camerina, due di Chiaramonte Gulfi e nove di Ragusa per come di seguito elencati in ordine di posizione dei banchi nell’aula del 5°anno: Iurato Carmelo – Corallo Francesco- Farruggio Giovanni Carfi’ Salvatore- Guardiano Gianni – Guastella Aldo – Scfofani Filippo, Alderisi Biagio – Ravalli Giovanni -Pisana Carmelo – Ragusa Giuseppe – Barnaba Paolo – Rabbito Salvatore, Morando Sebastiano – Dimartino Concetto – Ingallinera Giorgio- Di Salvo Gianfranco, ad esclusione di Nativo Emanuele residente al Nord e dell’amico Cultrera Giovanni di Chiaramonte Gulfi, scomparso prematuramente nel 2019, che i presenti hanno commemorato con un porta-foto in silver donato ai familiari.

Alla fine della serata classico taglio della torta con sopra in evidenza la scritta

allora “Colleghi per caso” oggi “Amici per scelta”.

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