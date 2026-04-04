Ragusa, aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato un 25enne armato di coltello

Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha fermato, durante un controllo in strada, un giovane che da subito, reagendo in modo violento alla richiesta dei documenti, ha aggredito gli operatori della volante. I poliziotti, che hanno prontamente bloccato l’aggressore, lo hanno sottoposto a perquisizione personale rinvenendo, occultato tra gli abiti, un coltello di circa 15 centimetri.

Il giovane straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e mancata esibizione di un documento attestante la regolare presenza su Territorio Nazionale. Ultimate le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

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