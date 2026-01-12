Ragusa, al via il primo Master di Unict per formare “Sustainability and Control Manager per l’Internazionalizzazione”

Ragusa – Ultimi giorni disponibili per le iscrizioni al Master universitario di I livello in Management della sostenibilità e dei processi di internazionalizzazione d’azienda (MASPI), primo corso post-laurea dell’Università di Catania attivato nella sede di Ragusa. Il Master – proposto dal dipartimento di Economia e Impresa e coordinato dalla prof.ssa Agata Matarazzo – rappresenta una nuova e qualificata opportunità formativa non solo per i neolaureati triennali del corso in Management delle imprese per l’economia sostenibile attivo nel territorio ibleo, ma anche per i laureati in ambito economico, giuridico e politico-sociale che intendano specializzarsi su temi centrali della contemporaneità. Il percorso formativo è infatti orientato allo sviluppo di competenze trasversali sui processi di internazionalizzazione d’impresa, sull’economia circolare, sulla gestione del rischio ambientale, sulla rendicontazione non finanziaria e sui nuovi modelli di business sostenibile.

Fino alle ore 12 di giovedì 15 gennaio è possibile presentare domanda di ammissione tramite il Portale Studenti dell’Università di Catania, per accedere a un percorso progettato in risposta alla crescente domanda di professionisti dotati di una visione manageriale capace di coniugare competitività e responsabilità sociale. Il Master forma figure in grado di operare in imprese orientate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, con solide competenze manageriali, contabili e internazionali. Tra i principali profili professionali di riferimento figura il Sustainability and Control Manager, ruolo sempre più strategico nei moderni assetti di governance aziendale. L’obiettivo è qualificare professionisti capaci di supportare le imprese nelle scelte di investimento in ottica di green economy, applicando concretamente i principi della sostenibilità ambientale e sociale e accompagnando i processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi.

Le attività formative, rivolte a un massimo di 30 candidati selezionati, prenderanno avvio a febbraio 2026 e si concluderanno nel gennaio 2027. Il percorso, della durata complessiva di 12 mesi per un totale di 60 Cfu, si articola in moduli didattici, project work e tirocini formativi presso enti pubblici e privati partner, tra cui il Comune di Ragusa, l’Odcec di Ragusa, Rina Services, Enea, la Banca Agricola Popolare di Sicilia e numerose altre realtà imprenditoriali del territorio. Grazie a un corpo docente che integra accademici e professionisti di alto profilo, il Master Maspi si configura come un investimento strategico per chi intende acquisire una formazione multidisciplinare, solida e orientata all’innovazione, offrendo ai giovani laureati strumenti manageriali avanzati e l’opportunità di confrontarsi con una delle sfide più rilevanti per le imprese contemporanee: integrare la sostenibilità nella strategia aziendale come leva di crescita e di competitività territoriale. Un progetto che contribuisce a consolidare il ruolo di Ragusa come polo universitario d’eccellenza nel panorama dell’economia sostenibile e della formazione manageriale del Mezzogiorno.

© Riproduzione riservata