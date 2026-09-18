Ragusa, alla Sacra Famiglia va fra’ Paolo Messina

Succede a Giuseppe Pecorella.
di Redazione
Ragusa – Stamani il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha nominato il sac. Paolo Messina, dell’ordine dei frati minori, cappellano parroco della parrocchia Sacra Famiglia di Ragusa.
Fra Paolo, che per diversi anni è stato il guardiano della comunità dei Cappuccini a Gerusalemme prima di fare ritorno in Italia, succede al compianto fra Giuseppe Pecorella, tanto prematuramente quanto improvvisamente venuto a mancare nello scorso mese di luglio.
Nello stesso tempo, il Vescovo ha confermato il sac. Luca Bonomo, dell’ordine dei frati minori, cappellano vicario parrocchiale della stessa parrocchia e nominato vicario parrocchiale fra Evaristo Zavattieri, che subentra a fra Raffaele Dos Santos, trasferito ad Augusta.
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