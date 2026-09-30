Ragusa, all’Archivio di Stato la presentazione del libro sul Collegio di Maria di Scicli

L’opera, frutto di attività di ricerca e studio su documenti custoditi dall’Archivio di Stato di Ragusa, ricostruisce la storia del Collegio di Maria di Scicli, fondato da don Biagio Mirabella nel 1757 e conosciuto dalla popolazione locale come “U ritiru” (il Ritiro).

L’edificazione del collegio si deve alla visione del canonico, desideroso di creare un istituto per l’educazione e l’ospitalità delle giovani donne e altresì un luogo dall’alto valore morale e sociale, da ricondurre al più ampio contesto della condizione femminile d’antico regime, segnata da degrado e abbandono, coercizione e da una sostanziale difficoltà ad accedere all’istruzione.

Lo studio degli autori, compiuto attraverso l’indagine d’archivio, analizza i principi, le vicende e le ragioni che portarono al fallimento dell’esperienza: conservatorismo locale e opposizione clericale, condizioni malsane, maestre inadeguate e gestione inefficace tradirono l’intento originario del fondatore, conducendo allo smantellamento del sito e alla vendita dell’immobile.

Una vicenda di “istruzione negata”, una pagina di storia locale ma certamente capace avviare una riflessione su temi di portata più generale, tra cui l’accesso all’istruzione della popolazione femminile e le connesse questioni di genere.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore dell’Archivio di Stato, dialogheranno con gli autori il giornalista Saro Distefano e il professore Paolo Nifosì.

La presentazione del libro avrà luogo domenica 04 ottobre 2026 alle ore 10,30 presso l’Archivio di Stato di Ragusa, in Viale del Fante, 7.

Per l’occasione, l’Istituto resterà aperto al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e sarà possibile visitare la mostra sui partigiani siciliani, già allestita e inaugurata lo scorso 27 settembre.