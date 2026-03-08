Ragusa, arrestato 30enne per spaccio di sostanze stupefacenti

Ragusa – La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 30 anni, residente a Ragusa, trovato in possesso di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio. Gli investigatori della Squadra Mobile insieme con gli agenti delle Volanti, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di droga, frutto di un’attenta analisi del territorio, appostamenti e pedinamenti, hanno individuato in uno dei parchi cittadini un giovane, probabile assuntore, e il relativo spacciatore.

L’attività investigativa ha permesso di fermare il 30enne, che abitualmente s’aggirava nell’area verde per cedere la sostanza stupefacente. A seguito dell’intervento della polizia e della perquisizione personale, sono state rinvenute 20 dosi di hashish e 145 Euro in contanti.

La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, per un totale complessivo di circa 800 grammi, oltre a 3.100 Euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Per i fatti sopra esposti, il soggetto è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

