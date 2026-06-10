Ragusa, arrestato fiorentino 23enne per lesioni aggravate e continuate

Ragusa – I Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, hanno dato esecuzione, a due distinti provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria traendo in arresto due persone.

I militari della Stazione di Ragusa Principale hanno arrestato un 23enne, fiorentino di nascita ma residente da molto tempo in città con la famiglia, condannato in via definitiva per il reato di lesioni personali aggravate e continuate, in concorso con altri soggetti.

I Carabinieri hanno notificato all’interessato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.

I fatti per i quali il giovane è stato colpito dal provvedimento risalgono al febbraio del 2023, quando, nella zona del pratese, era stato deferito per un’aggressione con serie conseguenze per la vittima, con la quale si era scontrato per futili motivi.

Il provvedimento, in precedenza sospeso, è divenuto definitivo e la pena è stata ricalcolata in 2 anni e 10 mesi di pena detentiva.

I militari del Comando Stazione di Scoglitti in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, hanno tratto in arresto un cittadino di origini romene di 56 anni ma che vive da diversi anni nel territorio ipparino. L’interessato si era reso responsabile nel 2021 nel comune di Vittoria, del reato di furto aggravato in concorso per il quale dovrà scontare una condanna definitiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Gli arrestati, completate le procedure di identificazione e notifica dei provvedimenti, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale del capoluogo ibleo, ove permarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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