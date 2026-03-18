Ragusa, arrestato gambiano di 24 anni per spaccio

Ragusa – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 24 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in un altro Comune.

Gli agenti della Squadra Volante e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa sono intervenuti inizialmente a seguito di una lite tra connazionali avvenuta nelle vie centrali della città.

La vittima dell’aggressione, dopo essere stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa, ha riferito al personale in servizio presso il Posto di Polizia di essere stato aggredito da un individuo da lui conosciuto.

Dall’ospedale è quindi partita la segnalazione alla Sala Operativa, che ha avviato immediatamente le ricerche del presunto aggressore, già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti si sono recati presso il domicilio conosciuto dell’uomo e, dopo l’irruzione in casa, sono stati rinvenuti circa 26 grammi di cocaina, 1.900 euro in contanti e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto accertato, il 24enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

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