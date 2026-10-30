Ragusa, arrestato marito violento, messa in salvo la moglie

La polizia locale interviene per sedare una lite tra coniugi.
di Redazione
Ragusa – Nella serata del 28.10.2026 la Polizia Locale di Ragusa è intervenuta in una violenta lite tra coniugi, entrambi italiani, in corso nei pressi dell’impianto sportivo “Petrulli”.
Allearti da alcuni fruitori dell’area sportiva, gli agenti hanno prontamente bloccato l’uomo ed hanno soccorso la moglie, la quale presentava chiaramente i segni di lesioni personali.
La signora veniva quindi affidata al 118 per l’accompagnamento presso l’Ospedale Giovanni Paolo II.
L’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Municipale e, su disposizione del PM di Turno, sottoposto agli arresti domiciliari.
L’attività condotta dalla Polizia Locale, con il supporto del Comando Stazione Carabinieri “Principale” di Ragusa, ha permesso di evitare più gravi conseguenze, anche grazie al tempestivo intervento dei passanti che senza timore hanno impedito la prosecuzione delle percosse.
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