Ragusa, arrestato un 26enne per droga

La stava vendendo a un 25enne.

Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato in stato di libertà un uomo di 26 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio svolta dalle volanti della Questura di Ragusa congiunta all’attività investigativa della Squadra Mobile, gli agenti hanno accertato la cessione di sostanza stupefacente da parte dell’uomo ad un altro giovane di 25 anni.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di circa 1,3 grammi di hashish e, per tale motivo, è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 quale assuntore di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione riservata