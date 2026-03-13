Ragusa, auto incastrata nel passaggio a livello di via Paestum. La storia si ripete

Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza veicolo e guidatore.

Ragusa – È successo oggi al passaggio a livello di via Paestum a Ragusa. Un’auto è rimasta bloccata all’interno dell’area ferroviaria, proprio mentre le barriere si stavano abbassando.

Il conducente, resosi conto di non riuscire più a uscire, ha avuto la lucidità di posizionare il veicolo parallelamente ai binari. Per sua fortuna – e di tutti – nessun convoglio era in transito in quel momento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto alla rimozione dell’auto.

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