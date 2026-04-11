Ragusa, bimba di 3 anni rischia di annegare nella piscina comunale, sequestrata una vasca

Ragusa – Una bambina di tre anni è stata colta da sindrome da annegamento mentre faceva una lezione di nuoto con una istruttrice della società che gestisce la piscina comunale di Ragusa.

È successo ieri pomeriggio dopo le 17. La bambina è andata al fondo della vasca in un momento di distrazione dell’insegnante che in quel momento aveva 14 piccoli discenti a lezione.

Salvata e trasportata al reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in codice rosso, non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato la vasca piccola della piscina e avviato le indagini per accertare le responsabilità.

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