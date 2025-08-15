Condividi "Ragusa-Catania, ecco i sorpassi della morte. FOTO. A nulla è valso che sia morta una bimba di due anni" sui social

Ragusa – Spett, le RagusaNews,

Viaggio ogni giorno per lavoro da Ragusa a Catania andata e ritorno, la strada soprannominata “della morte”

mi incute sempre timore specialmente adesso che ci sono i lavori per l’autostrada.

Oggi 14/08/2025 al rientro dalla fine del turno di lavoro col mio collega direzione Ragusa mi trovo davanti questa scena che sono riuscito a fotografare , preciso dal lato passeggero…

All’incrocio del bivio di Lentini in una curva un tir sorpassa, invadendo totalmente la corsia opposta. Autista da rinchiudere e sequestro di patente a vita., solo per una pura casualità dall’altra parte non arrivava nessuno.

Nello stesso rettilineo qualche mese fa sono morti 5 operai, e tre giorni fa è morta una bimba di appena due anni.

Continueremo a dare la colpa al destino?

Perché non si fa qualcosa per fermare questi assassini della strada ?

Cordiali saluti

A . D.

