Ragusa-Catania, ecco i sorpassi della morte. FOTO. A nulla è valso che sia morta una bimba di due anni

Ragusa – Spett, le RagusaNews,
Viaggio ogni giorno per lavoro da Ragusa a Catania andata e ritorno, la strada soprannominata “della morte”
mi incute sempre timore specialmente adesso che ci sono i lavori per l’autostrada.
Oggi 14/08/2025 al rientro dalla fine del turno di lavoro col mio collega direzione Ragusa mi trovo davanti questa scena che sono riuscito a fotografare , preciso dal lato passeggero…
All’incrocio del bivio di Lentini in una curva un tir sorpassa, invadendo totalmente la corsia opposta. Autista da rinchiudere e sequestro di patente a vita., solo per una pura casualità dall’altra parte non arrivava nessuno.
Nello stesso rettilineo qualche mese fa sono morti 5 operai, e tre giorni fa è morta una bimba di appena due anni.
Continueremo a dare la colpa al destino?
Perché non si fa qualcosa per fermare questi assassini della strada ?
Cordiali saluti
A . D.
