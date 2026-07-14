Ragusa, cattedrale gremita per i funerali di fra’ Giuseppe Pecorella

Ragusa – Si sono celebrati questa mattina, in una cattedrale di San Giovanni Battista gremita di fedeli, i funerali di fra’ Giuseppe Pecorella, parroco della Sacra Famiglia, morto improvvisamente nei giorni scorsi a causa di un infarto.

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che ha ricordato la figura di fra’ Giuseppe come quella di un pastore mite, sempre vicino alle persone, capace di ascoltare e accompagnare con discrezione e umanità. Numerosi confratelli dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini hanno partecipato al rito, insieme a parenti, amici e fedeli arrivati anche da fuori città.

Fra’ Pecorella aveva 56 anni, era considerato un punto di riferimento per la parrocchia della Sacra Famiglia e per la comunità di Ragusa.

(foto Bracchitta).

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