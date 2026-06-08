Ragusa, chiede asilo ma viene arrestato per spaccio

Ragusa -Si è presentato presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa per richiedere protezione internazionale. Lo straniero, sottoposto ad accurati accertamenti da parte del personale della Polizia di Stato, è risultato utilizzare diversi alias, avendo fornito in passato differenti generalità.

L’approfondimento investigativo, condotto mediante l’interrogazione delle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, ha consentito di accertare che a carico dello stesso pendeva un ordine di carcerazione per l’esecuzione di una pena superiore ad un anno di reclusione, poiché più volte condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Pertanto, investigatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione hanno proceduto all’arresto dello straniero in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dovendo espiare la pena di un anno e 16 giorni di reclusione.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

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