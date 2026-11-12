Ragusa, chiuso per dieci giorni un centro scommesse frequentato da minorenni

Ragusa – I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale hanno eseguito un provvedimento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui è stata disposta la chiusura, per 10 giorni, di un centro scommesse di Ragusa ove, nei mesi scorsi, era stato accertato dai militari dell’Arma che era stato consentito l’accesso a dei minorenni, alcuni dei quali sorpresi ad utilizzare i macchinari per la raccolta delle scommesse.

Le norme di legge non solo vietano ai minori di utilizzare i macchinari per le scommesse, ma anche il semplice ingresso nelle aree dedicate al gioco con vincite in denaro. Durante il controllo era stata verificata la presenza di giovanissimi all’interno della sala, l’infrazione era stata verbalizzata ed erano state acquisite le ricevute delle giocate che dimostravano l’effettivo l’utilizzo delle apparecchiature da parte dei minori.

L’attività s’inserisce nei periodici controlli che i militari dell’Arma svolgono presso gli esercizi pubblici soggetti ad autorizzazione di pubblica sicurezza e, nel caso specifico, i controlli erano stati condotti in tutta la provincia dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, con il supporto della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, specializzata nella materia, per prevenire e contrastare forme di illegalità connesse con il gioco d’azzardo patologico e le scommesse sportive, in particolare per sensibilizzare e tutelare dai rischi legati al gioco proprio le fasce più deboli, specialmente i minori.

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