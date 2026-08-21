Ragusa: coltivava marijuana in casa, arrestato

Ragusa – I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne ragusano, ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, frutto dell’incessante attività di controllo del territorio e dell’efficace azione investigativa costantemente promossa dai militari dell’Arma, ha consentito di individuare una ben strutturata coltivazione domestica, all’interno di un condominio situato lungo una tra le più note vie del capoluogo ibleo. L’uomo aveva organizzato un vero e proprio impianto serricolo professionale, distribuito strategicamente tra il proprio appartamento ed una seconda unità abitativa sempre nella sua diretta disponibilità, nonché tra il tetto ed il sottotetto dello stabile condominiale.

Nel corso della perquisizione, promossa d’iniziativa al termine di un lungo servizio di osservazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro ben 72 piante di marijuana, per la quasi totalità già in inflorescenza, pronta per l’essicazione. La coltivazione era supportata da una sofisticata infrastruttura tecnologica volta a ricreare le condizioni ambientali ottimali per la crescita rapida delle piante, che comprendeva numerose lampade UV per l’illuminazione ed il riscaldamento artificiale, umidificatori e ventilatori per la regolazione termoidrometrica ed il ricircolo dell’aria, un efficiente sistema di irrigazione dedicato, utilizzato unitamente al contenuto di numerosi flaconi di fitofarmaci e fertilizzanti per garantire il massimo rendimento della coltura.

A testimonianza della meticolosità dell’attività illecita e della complessità di quanto organizzato dall’uomo per le proprie finalità criminali, i militari hanno sequestrato anche un libro specialistico che spiegava dettagliatamente l’orticoltura della marijuana, utilizzato dall’odierno arrestato come vera e propria guida tecnica.

Il quarantaquattrenne, il cui grado di responsabilità andrà vagliato in sede giurisdizionale come normativamente previsto, che non annovera precedenti in materia di stupefacenti ma risulta gravato da piccoli precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, al termine delle formalità di rito presso il Comando di piazza Caduti di Nassirya, è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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