Ragusa, denunciati due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Ragusa – La Polizia di Stato ha denunciato due giovani di 33 e 27 anni trovati in possesso di sostanza stupefacente pronta per essere spacciata.

Gli agenti della Questura, in due diverse circostanze, hanno proceduto al controllo dei due soggetti.

Nel primo caso, gli uomini della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane che, alla vista degli operatori, ha cercato di sottrarsi al controllo. Tale atteggiamento ha destato sospetti, inducendo gli agenti a procedere a una perquisizione che ha permesso il rinvenimento di circa 40 grammi di sostanza stupefacente pronta per la cessione.

In un’altra circostanza, gli investigatori della Squadra Mobile, al termine di un’attenta attività d’indagine e osservazione, hanno rintracciato un giovane di origine gambiana che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, anch’essi pronti per la cessione.

Entrambi i soggetti sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. Sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

