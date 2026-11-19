Aveva l'autorizzazione prefettizia sospesa.

Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato un uomo con l’accusa di aver continuato a gestire un istituto di vigilanza privata nonostante la sospensione dell’autorizzazione prefettizia. Malgrado il provvedimento inibitorio e il successivo ricorso presentato al TAR, l’indagato avrebbe proseguito, per un determinato periodo, l’operatività della struttura.

Le verifiche svolte dagli investigatori della Squadra di Polizia Amministrativa hanno documentato la prosecuzione del servizio in assenza del prescritto titolo autorizzativo, consentendo di deferire l’uomo all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per esercizio abusivo di vigilanza privata, in violazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

© Riproduzione riservata