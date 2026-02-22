Condividi "Ragusa, diffidati dalla Polizia due bar che facevano discoteca abusiva" sui social

Ragusa – La Polizia di Stato ha diffidato i titolari di due locali della provincia di Ragusa perché privi delle prescritte autorizzazioni.

Gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PASI hanno effettuato controlli in alcuni esercizi del capoluogo ibleo.

Dalle verifiche è emerso che due locali avevano organizzato una serata con dj set senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e intrattenimento.

Per questo motivo, i titolari sono stati diffidati dall’organizzare ulteriori eventi senza aver prima ottenuto le autorizzazioni richieste

