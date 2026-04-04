Ragusa, donna alla guida di un’auto finisce nel burrone. Con lei il figlio 15enne. Elisoccorso

Ragusa – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la SS 115, in contrada Monachella, all’uscita di Ragusa. Nell’impatto sono rimasti coinvolti una Citroën C3 e una Ford Kuga.

Lo scontro si è registrato alle ore 17:16. A seguito dell’impatto, la Citroën C3 è uscita di strada. A bordo si trovavano una donna alla guida e il figlio quindicenne. La conducente è stata trasportata presso l’ospedale Ospedale Giovanni Paolo II.

Il giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco e assistito dal personale del 118. Una volta stabilizzato e raggiunta un’area accessibile, è stato trasferito tramite elisoccorso verso una struttura ospedaliera a Catania.

Illesi, invece, gli occupanti dell’altro veicolo coinvolto, una Ford Kuga.

Sul posto è intervenuta anche la Polstrada di Ragusa.

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