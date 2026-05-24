Ragusa, donna investe un ragazzo in moto e scappa in Maggiolino

Ragusa – È successo a Ragusa nella notte tra sabato e domenica. Una donna alla guida di un Maggiolino ha investito frontalmente un ragazzo in sella a un motorino lungo corso Italia, per poi urtare alcune auto parcheggiate e dileguarsi senza prestare soccorso.

Dopo l’impatto, la donna ha svoltato in via Garibaldi, facendo perdere le proprie tracce mentre il giovane, rimasto ferito e immobile sull’asfalto, veniva soccorso da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze, che hanno prestato le prime cure al ragazzo e avviato le indagini per rintracciare la conducente del veicolo.

© Riproduzione riservata