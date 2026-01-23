Ragusa, dopo Sebastian, randagi senza riparo: i cittadini chiedono collaborazione da parte delle autorità

Ragusa – In città esiste una realtà che non può più essere ignorata: quella dei cani randagi che vivono quotidianamente esposti al freddo, al caldo estremo e alle intemperie. Una realtà che molti cittadini vedono, vivono e sentono come una responsabilità collettiva.

Negli ultimi mesi è cresciuta la volontà di numerosi cittadini di offrire un aiuto concreto, semplice e civile: realizzare piccoli ripari temporanei per i cani randagi, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza pubblica. Non si tratta di iniziative improvvisate o abusive, ma di un gesto di umanità volto a garantire un minimo di protezione e benessere animale, soprattutto nei periodi più critici dell’anno.

Questa mobilitazione nasce dal basso, da persone comuni che non chiedono privilegi né scorciatoie, ma collaborazione. Il randagismo non è un problema creato dai cittadini: è una realtà esistente, che richiede risposte condivise tra istituzioni e comunità.

Per questo motivo rivolgiamo un appello chiaro e costruttivo al Comune e all’ASP di Ragusa: lavoriamo insieme.

Chiediamo un confronto aperto, indicazioni tecniche, autorizzazioni e linee guida che permettano di intervenire in modo ordinato, legale e rispettoso delle norme, senza lasciare gli animali in condizioni di sofferenza.

L’ASP, in particolare, ha un ruolo fondamentale nella tutela del benessere animale e nella prevenzione del randagismo. Il suo supporto tecnico e sanitario può garantire che ogni intervento sia adeguato, sicuro e utile. Il Comune, dal canto suo, può trasformare una criticità in un esempio virtuoso di collaborazione civica.

Non vogliamo sostituirci alle istituzioni, né creare conflitti. Vogliamo affiancarle, perché una comunità matura è quella in cui cittadini e amministrazioni lavorano nella stessa direzione.

Prendersi cura dei randagi significa prendersi cura del territorio, del decoro urbano e dei valori di solidarietà che definiscono una società civile.

Ignorare il problema non lo fa scomparire. Affrontarlo insieme, invece, può davvero fare la differenza.

I cittadini sono pronti a fare la loro parte. Ora chiediamo che anche le istituzioni lo siano.

Antonella

© Riproduzione riservata