Ragusa, droga e armi nella casa vicino via Risorgimento, arrestato 28enne

Ragusa – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne di origini albanesi gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi clandestine.

Gli ingressi frequenti e ad orari inconsueti in un’abitazione vicino via Risorgimento hanno destato l’attenzione dei Carabinieri di Ragusa, che hanno avviato degli accertamenti sull’immobile. I servizi di osservazione hanno permesso di individuare una persona che si recava presso il civico segnalato e che sovente si allontanava velocemente dalla zona in auto per farvi rientro dopo alcune ore.

Durante un articolato servizio di controllo del territorio, nel corso del pomeriggio di giovedì, i militari hanno ancora una volta visto il giovane sfrecciare a bordo della sua auto sulla strada statale, in direzione di Ragusa, e hanno deciso di fermarlo per procedere al controllo del mezzo sul quale viaggiava, estendendo poi la perquisizione al domicilio ove il 28enne era stato notato, peraltro diverso dalla sua effettiva residenza, e lì hanno rinvenuto circa 7 Kg di hashish, 2.5 Kg di ecstasy, 25 gr. di cocaina e 30 di crack, oltre a materiale funzionale al taglio, al confezionamento ed all’essiccazione delle droghe, per un totale di quasi 10 kg di sostanze stupefacenti.

Il prosieguo delle operazioni di perquisizione ha consentito inoltre di rinvenire e sequestrare 2 pistole clandestine, prive di matricola, con relativi caricatori e 11 proiettili, nascoste all’interno di una cassetta in metallo, assieme ad indumenti di foggia paramilitare idonei al travisamento. Posti sotto sequestro anche 16.700 euro in contanti custoditi all’interno di una cassaforte a muro.

Tenuto conto di quanto rinvenuto dai militari dell’Arma, il giovane è stato arrestato e, una volta esperite le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria iblea che ne valuterà il grado di responsabilità in sede giurisdizionale.

