Ragusa, due anni di sorveglianza speciale per un 59enne con obbligo di dimora

Ha un divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione al provvedimento con il quale il Tribunale di Catania (sezione Misure di Prevenzione) ha disposto nei confronti di un 59enne italiano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e controllo elettronico.

In particolare, con il provvedimento, che trae origine dall’attività istruttoria condotta dalla locale Divisione Anticrimine, è stato inoltre imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri.

La misura prevede anche specifiche prescrizioni, tra cui l’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia, il divieto di portare o detenere armi, di partecipare a pubbliche riunioni e di frequentare determinati luoghi, nonché l’obbligo di rispettare le fasce orarie stabilite per gli spostamenti.

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