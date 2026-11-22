Ragusa – Due pediatri di libera scelta si rivolgono al giudice del Lavoro di Ragusa per ottenere il pagamento di indennità arretrate e, al termine della controversia, ottengono il riconoscimento dell’80% delle somme richieste, al netto di quelle prescritte. L’Asp di Ragusa ha accettato la soluzione conciliativa proposta dal magistrato, autorizzando un esborso complessivo di 97.260,35 euro, tra compensi, spese legali e oneri sociali.

La vicenda emerge dalla delibera numero 2463 del 20 novembre 2026.

I due medici avevano avviato altrettanti procedimenti nel 2025, contestando il mancato pagamento delle indennità previste dall’Accordo integrativo regionale del 2011 per la compilazione del libretto sanitario pediatrico.

Nel corso dei giudizi, il magistrato del Lavoro ha invitato le parti a definire le controversie attraverso il riconoscimento dell’80% dei crediti non prescritti, oltre a mille euro di spese legali per ciascun professionista.

La proposta è stata accettata dai ricorrenti e successivamente autorizzata dalla direzione generale dell’Asp, che ha disposto il pagamento di 53.399,66 euro a un pediatra e 35.695,52 euro all’altro. A queste somme si aggiungono 8.165,17 euro di oneri sociali a carico dell’Azienda.

Si chiude così in via conciliativa una controversia sui compensi arretrati dei due professionisti, senza arrivare a una sentenza di condanna.

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