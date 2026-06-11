Condividi "Ragusa è A tutto Volume: e la biblioteca?" sui social

Ragusa – Buongiorno,

mesi fa ho fatto partire una petizione di cui si è parlato anche in Consiglio comunale, allarmata dalla riduzione degli orari già ridotti della Biblioteca Verga di Ragusa. Al momento la petizione conta 1103 firme; di certo non tutte appartengono a ragusani che hanno preso a cuore la causa, ma significa che anche a livello nazionale la necessità di questo tipo di servizio pubblico non viene ignorata.

L’evento ragusano A Tutto Volume è alle porte, e proprio in questa settimana da genitore ho assistito all’appuntamento per dare l’addio, lavorativamente parlando, ad una delle due bibliotecarie dello spazio Soffiasogno. Finiscono a detta loro così le attività con le scuole, a noi genitori non è stato comunicato un progetto, anche solo un’intenzione a voce di continuare ad avere questo spazio così come lo conosciamo da dieci anni. Non era presente nessuno dell’Amministrazione, non ci è stata data risposta ai nostri dubbi sul futuro della biblioteca che tanto avevano avuto rilevanza mesi fa. Chiedevamo di rendere adeguato il servizio pubblico, di migliorare ed estendere il prestito, di pensare agli imminenti pensionamenti di chi lavora invece bene. Questo avveniva mesi fa.

Siamo davvero ridotti a sperare in un progetto politico nuovo per le prossime elezioni che ne tenga conto?

Perché i bambini e gli adolescenti di Ragusa si meritano di meno?

Questo week end sarà protagonista la cultura e il mondo dei libri, per tre giorni di presenze in prima fila e grandi applausi: e la Biblioteca comunale dov’è?

R.B.

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