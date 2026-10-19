Condividi "Ragusa, è in servizio la prima donna vigile del fuoco" sui social

Ragusa – Una novità storica per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa: per la prima volta arriva una donna destinata al servizio operativo, pronta a intervenire nelle attività di soccorso al pari dei colleghi.

La vigilessa del fuoco proviene dal Comando di Livorno, dove ha maturato circa dieci anni di esperienza nelle squadre di soccorso, frequentando anche diversi corsi di qualificazione professionale.

Il suo arrivo rientra nel piano di potenziamento degli organici disposto dal Ministero dell’Interno, che ha previsto, con decorrenza da oggi, 19 ottobre, l’assegnazione di 17 nuovi vigili del fuoco al Comando di Ragusa.

Ad accogliere i nuovi arrivati è stato il comandante provinciale, ingegnere Fabrizio Pirillo, che ha rivolto loro un saluto e un augurio di buon lavoro, riservando un crest dei vigili del fuoco alla prima donna operativa nella storia del Comando ragusano.

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