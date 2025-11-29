Condividi "Ragusa e l’ucraina trovata morta al quartiere Carmine, il processo: uomo accusato di averle dato cocktail di droghe e alcol" sui social

Ragusa – I fatti risalgono a quasi sei anni fa, poco prima del Covid.

L’ucraina trovata morta a Ragusa. Sono passati quasi sei anni dalla morte di Larysa Lysenko, la cittadina ucraina di 57 anni trovata cadavere nel letto di casa nel quartiere Carmine a Ragusa il 18 gennaio del 2020. Sotto processo davanti al Tribunale di Ragusa un ragusano di 55 anni, accusato di aver somministrato alla donna un mix letale di alcol e farmaci al fine di abusarne sessualmente.

Si tratta del padrone di casa. Parte civile nel processo è il marito della donna, la mamma e la sorella. La donna venne trovata nuda nel suo letto. A dare l’allarme e a chiedere il soccorso dell’ambulanza fu proprio il padrone di casa.

© Riproduzione riservata