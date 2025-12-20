Attualità
20/12/2025 10:45

Ragusa, è morta a 111 anni la signora Rosaria Martorana, la siciliana più logeva

Aveva 111 anni ed era la più longeva della Sicilia e una delle prime quindici in Italia

di Redazione

Ragusa – Ragusa dice addio alla supercentenaria più longeva della Sicilia e a una delle prime quindici in Italia. È venuta a mancare Rosaria Martorana, che il 27 ottobre scorso aveva festeggiato 111 anni.

Nata a Ragusa il 27 ottobre 1914, Rosaria Martorana, che in passato ha lavorato come infermiera, conservava ancora una lucidità e una vitalità straordinarie.

I funerali si terranno domenica 21 dicembre alle 10 nella chiesa di San Pio X.

