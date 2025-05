Ragusa, è morto a 54 anni l’ex consigliere Maurizio Porsenna

Ragusa – Ragusa piange la scomparsa di Maurizio Porsenna (nella foto). Aveva 54 anni. Lascia la moglie e tre figli, oltre ai genitori e al fratello. I funerali si terranno lunedì 19 maggio, alle 15,30, nel santuario della Madonna del Carmine. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.

Intanto, tutto il Movimento 5 Stelle di Ragusa si stringe attorno alla famiglia di Maurizio Porsenna, ex consigliere comunale durante la sindacatura di Federico Piccitto, figura molto attiva e propositiva. “Una scomparsa che ci addolora, quella di Maurizio – dice il coordinatore provinciale Federico Piccitto insieme alla deputata regionale Stefania Campo – e non possiamo che abbracciare la famiglia e ricordare un uomo che ha avuto un ruolo importante non solo durante la mia sindacatura ma nella stessa storia del Movimento 5 stelle in provincia di Ragusa”.

