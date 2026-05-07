Ragusa, è successo di nuovo. Auto resta intrappolata dentro il passaggio a livello di via Paestum

Ragusa – Automobile intrappolata dentro il passaggio a livello di via Paestum a Ragusa. È successo di nuovo.

Un’auto ha superato l’attraversamento pochi istanti prima che le barriere si abbassassero, rimanendo però intrappolata all’interno dell’area ferroviaria.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni del conducente, una donna sessantenne. Alla fine la situazione di rischio è stata gestita senza conseguenze per la signora alla guida, per l’auto e il treno in transito.

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