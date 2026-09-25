Ragusa, esce dalla farmacia e viene investito in viale dei Platani

L'uomo di 86 anni è stato soccorso e ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II.

Ragusa -Un uomo di 86 anni è stato investito da uno scooter in viale dei Platani, mentre usciva dalla farmacia Antoci. A prestare i primi soccorsi all’anziano è stata una squadra dei vigili del fuoco che, al rientro da un intervento per la presenza di animali vaganti lungo la Statale 194, si è imbattuta nell’incidente.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, i vigili del fuoco hanno assistito l’86enne mettendo in pratica le tecniche di primo soccorso sanitario (Tpss), che fanno parte della formazione e dell’addestramento del personale del corpo. Una volta giunti sul posto i sanitari del 118, l’anziano è stato affidato alle loro cure, è stato stabilizzato in ambulanza e successivamente trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

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