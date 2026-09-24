Ragusa, ex Mulino Curiale, Mauro: “Il controllo sugli atti è una garanzia per la città”

Ragusa – “Sulla vicenda dell’ex Mulino Curiale è stato compiuto un ulteriore passaggio amministrativo di verifica. Era giusto che gli atti venissero sottoposti all’attenzione degli organismi regionali competenti”.

Il consigliere comunale Gaetano Mauro (MPA), interviene dopo la conclusione del procedimento del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, dell’assessorato territorio ed ambiente ,relativo al permesso di costruire convenzionato nell’area di corso Vittorio Veneto.

La Regione, dopo avere acquisito il rapporto circostanziato e la documentazione trasmessa dagli uffici comunali, ha ritenuto di non ravvisare elementi tali da giustificare procedure di annullamento straordinario

“È importante distinguere i piani – sottolinea Mauro –. Il Dipartimento regionale ha svolto una verifica amministrativa sulla base degli atti e delle controdeduzioni trasmesse dagli uffici comunali. Non siamo davanti a una sentenza né a un giudicato sulle questioni giuridiche sollevate. Rispettiamo naturalmente le valutazioni espresse dalla Regione nell’ambito delle proprie competenze”.

“Per quanto ci riguarda – aggiunge – l’approfondimento degli atti continuerà, perché dalla documentazione emergono questioni tecniche e giuridiche che riteniamo meritevoli di ulteriore verifica. Lo faremo senza forzature e sulla base dei documenti, come abbiamo fatto fin dall’inizio”.

“Il controllo non è una battaglia personale e non presuppone un risultato prestabilito. È una delle funzioni affidate a un consigliere comunale. Quando esistono dubbi sugli atti, approfondirli è un dovere. E continueremo a farlo”.

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