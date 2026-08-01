Ragusa, Fabio Mancuso (MPA): «Massima chiarezza e trasparenza, sostegno all’attività di controllo del consigliere Mauro»

Ragusa – «Il Movimento per l’Autonomia ritiene indispensabile che su tutte le vicende di interesse pubblico siano sempre garantite la massima chiarezza e la più assoluta trasparenza».

Lo dichiara il coordinatore provinciale dell’MPA di Ragusa, on. Fabio Mancuso, intervenendo sulla vicenda relativa all’iter dei supermercati nel territorio comunale.

«Guardiamo con grande attenzione all’attività di controllo politico e amministrativo che il consigliere comunale Gaetano Mauro sta conducendo con competenza, rigore e senso delle istituzioni. L’accesso agli atti rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia per i cittadini, per la stessa Amministrazione e per chi esercita un mandato elettivo».

Il Movimento per l’Autonomia seguirà gli sviluppi della vicenda e valuterà con il massimo rigore ogni elemento che dovesse emergere dalla documentazione acquisita.

«Qualora ne ricorrano i presupposti, l’MPA sosterrà ogni iniziativa utile a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione. Sarà inoltre il Movimento, attraverso i propri organismi regionali e i rappresentanti istituzionali, a valutare l’opportunità di promuovere ulteriori approfondimenti nelle sedi competenti».

«Il nostro obiettivo è assicurare la piena tutela del prestigio delle istituzioni, della correttezza dell’azione amministrativa e della fiducia dei cittadini. Per il Movimento per l’Autonomia la responsabilità istituzionale non è un principio negoziabile, ma un valore fondante che guida quotidianamente l’azione dei nostri amministratori e dei nostri rappresentanti sul territorio», conclude Mancuso.

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