Ragusa festeggia Giuseppe Brugaletta: cento anni di vita, lavoro e amore per la sua città

Ragusa – Cento candeline per Giuseppe Brugaletta. Ragusa festeggia oggi uno dei suoi nuovi centenari, circondato dall’affetto della famiglia e dall’omaggio della città per un traguardo che racchiude un intero secolo di vita.

A celebrare con lui questo giorno speciale sono stati i figli Angelo, Antonella e Maria Rosa, che hanno organizzato una festa per stringersi attorno al padre e ripercorrere idealmente una storia cominciata cento anni fa.

A portare personalmente gli auguri della città è stato anche il sindaco Peppe Cassì, che ha voluto incontrare Brugaletta e rendergli omaggio a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità ragusana.

Giuseppe Brugaletta ha dedicato gran parte della propria vita al lavoro, ricoprendo il ruolo di ispettore dell’Ufficio di Medicina generale a Ragusa e occupandosi anche della formazione delle nuove generazioni. Un impegno professionale vissuto con serietà e senso del dovere, accompagnato sempre dal forte legame con la famiglia.

Oggi sono soprattutto i figli a stargli accanto, assistendolo e accompagnandolo nelle attività quotidiane e cercando di colmare, con la loro presenza, anche le distanze che non consentono a tutti i familiari di essergli sempre vicini.

Ma Giuseppe continua soprattutto ad amare profondamente Ragusa. Ne segue con attenzione l’evoluzione, i cambiamenti e la vita quotidiana, mantenendo intatto quel legame con la comunità nella quale ha scelto di vivere.

I suoi cento anni diventano così qualcosa di più di un compleanno: sono un secolo di storia raccontato attraverso una persona, fatto di lavoro, sacrifici, incontri, affetti e cambiamenti. Un lungo viaggio iniziato nel 1926 e arrivato fino a oggi.

E davanti alla torta con cento candeline, per una volta, è tutta Ragusa a festeggiare insieme a lui.

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