Ragusa, festeggiati i 100 anni di Giuseppa Gurrieri

Ragusa – Giuseppa Gurrieri ha 100 anni.

Giuseppa è nata a Ragusa il 20 ottobre 1926, figlia unica di Carmela e Giuseppe, eroe decorato con medaglie d’argento e di bronzo della Grande Guerra, a cui è stata intitolata una via a Ragusa.

Abile sarta, vedova di Salvatore Vero e madre di due figli, nonna di due nipoti e un pronipote, è un esempio di forza d’animo, saggezza e semplicità. Un secolo di vita ricca di tante esperienze e ricordi da raccontare come le difficoltà affrontate durante la Seconda Guerra Mondiale, il Dopoguerra e gli anni successivi fino ad oggi.

Nonna Pina, emozionata, ha trascorso una giornata straordinaria circondata dai suoi affetti più cari, nonché dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che l’ha onorata della sua presenza, donandole una targa celebrativa per il suo 100esimo compleanno.

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