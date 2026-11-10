Ragusa, Filippo Dicara ordinato diacono. Verso il sacerdozio

Ragusa – Lunedì sera nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano il seminarista Filippo Dicara è stato ordinato diacono per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa.

Originario proprio della parrocchia ragusana, il neo diacono ha più volte raccontato come la sua chiamata al ministero sia nata e si sia consolidata all’interno di questa comunità. “Sono Filippo Dicara, seminarista proveniente dalla parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa, il luogo dove la mia vocazione al sacerdozio ministeriale ha messo radici e si è consolidata”, ama ricordare. Un percorso che lo ha portato ad approfondire gli studi teologici senza rinunciare alle proprie passioni per la musica e lo sport.

“Lungo questo cammino formativo posso testimoniare la bellezza di seguire le vie del Signore, lasciandomi condurre dal suo amore e dalla sua fedeltà”, ha scritto il seminarista richiamando il Salmo 108.

L’ordinazione diaconale rappresenta uno dei passaggi fondamentali nel percorso verso il sacerdozio.

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