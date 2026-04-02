Ragusa, Gianni Corallo nuovo sacerdote

Ragusa – Gianni Corallo, volto noto a Ragusa per essere stato per anni un punto di riferimento della Triumph, storica attività commerciale specializzata nella vendita di elettrodomestici e tuttora operativa, dopo l’ordinazione diaconale e l’assunzione dell’incarico di economo diocesano, diventerà ora presbitero al termine di un percorso di discernimento. L’annuncio è stato dato questa mattina dal vescovo Giuseppe La Placa durante la Messa Crismale celebrata in cattedrale, ed è stato accolto da un lungo e sentito applauso dei fedeli. Il rito di ordinazione è fissato per il 29 giugno prossimo, in coincidenza con la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.

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